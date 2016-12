Μια ανασκόπηση επιτευγμάτων της Επιστήμης και της Τεχνολογίας για να φύγει αισιόδοξα το 2016 [Video]

Το 2016 ήταν σίγουρα μία πολύ δυσάρεστη χρονιά για πολλούς και διάφορους λόγους, από πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, ξεριζωμούς, θανάτους διασημοτήτων κλπ., αλλά όπως σημειώνει και ο Joe Hanson της ιστοσελίδας It’s Ok To Be Smart, μέσα στη χρονιά υπήρξαν πολύ σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας που μπορούν να μας δώσουν μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον.

