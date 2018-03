Accessories Festival by Huawei: Κορυφαία αξεσουάρ με έκπτωση έως 40%.

To Accessories Festival by Huawei θα δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει αξεσουάρ με χαρακτηριστικά ανώτερα από αυτά του ανταγωνισμού, όπως το wearable Huawei A2 με τη μεγάλη OLED οθόνη των 0,96”, το Huawei Power Bank AP-007 με την εκπληκτική χωρητικότητα των 13.000 mAh και τα Bluetooth neckbands Huawei AM61 με τις 11 ώρες αναπαραγωγής, σε ακόμα χαμηλότερες τιμές, με προσφορές που ξεκινούν από 10% και φτάνουν έως και 40%!

This entry was posted in Huawei Peripherals . Bookmark the permalink