Age of Empires: Definitive Edition, κυκλοφόρησε η 4K remastered έκδοση για Windows 10 PCs [Videos]

Το Age of Empires: Definitive Edition , που είναι τώρα διαθέσιμο για Windows 10 PCs δημιουργήθηκε ως «φόρος τιμής» σε όλους τους fans των Real Time Strategy (RTS) παιχνιδιών και PC gamers ανά τον κόσμο. Η νέα, remastered έκδοση δίνει στους gamers την ευκαιρία να γνωρίσουν 16 πολιτισμούς και να κατακτήσουν 10 εκστρατείες, αναβιώνοντας το πρώτο Age of Empires, ενώ χαρακτηρίζεται από σημαντικές βελτιώσεις που πρόκειται να κάνουν τη διαφορά και να απογειώσουν την εμπειρία:

