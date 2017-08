Age of Empires IV: Ανακοινώθηκε επίσημα το ολοκαίνουργιο RTS μετά από 12 χρόνια! [Video]

Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον μάθαμε ότι το Age of Empires: Definitive Edition θα κυκλοφορήσει στις 19 Οκτωβρίου και ότι η Microsoft ετοιμάζει αντίστοιχες εκδόσεις και για τα Age of Empires II/III.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Relic Entertainment για τη δημιουργία ενός ολοκαίνουργιου Age of Empires, το Age of Empires IV. Η Relic έχει μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία υψηλής ποιότητας παιχνιδιών real-time strategy και είναι ιδανικός συνεργάτης για να συνεχίσει την σειρά”

Οι περισσότεροι περιμέναμε απλά την ανακοίνωση για την ημερομηνία κυκλοφορίας του Age of Empires: Definitive Edition , αλλά η Microsoft αποφάσισε να μας τινάξει τα μυαλά στον αέρα στην Gamescom 2017 με τα αποκαλυπτήρια του ολοκαίνουργιου Age of Empires IV! Την ανάπτυξη του νέου επεισοδίου έχει αναλάβει η Relic Entertainment, γνωστή για τα Company of Heroes και Homeworld.

