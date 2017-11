Η Amazon επιβεβαίωσε τηλεοπτική σειρά Lord of the Rings και η Hulu σειρά Hitman από τον δημιουργό του John Wick

Ο ατελείωτος κόσμος που εμπνεύστηκε ο J.R.R.Tolkien δεν θα μπορούσε ποτέ να χωρέσει μέσα σε 6 ταινίες (3 για το Hobbit και 3 για το Lord of the Rings), επομένως, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι κάποιος θα αποφάσιζε να επενδύσει επάνω στην δημιουργία τηλεοπτικής σειράς μιας και ζούμε σε μια χρυσή εποχή για τις υπηρεσίες streaming.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Amazon, η εταιρεία συνεργάζεται με τις New Line Cinema, HarperCollins και Tolkien Estate and Trust για μια τηλεοπτική σειρά Lord of the Rings που θα παίξει αποκλειστικά στην συνδρομητική υπηρεσία Amazon Prime Video (διαθέσιμη και στην Ελλάδα), σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί το Netflix που με τη σειρά του επενδύει $8 δισ. για original περιεχόμενο.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό σχετικά με την υπόθεση και το cast, αλλά υπόσχονται ότι θα δούμε εντελώς ανεξερεύνητες ιστορίες βασισμένες στα γραπτά του J.R.R.Tolkien.

Και μιας και πιάσαμε τα τηλεοπτικά θέματα, να αναφέρουμε εδώ και τη συνεργασία των Fox και Hulu για την δημιουργία μιας νέας τηλεοπτικής σειράς που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών Hitman. Ούτε για αυτήν έχουμε κάτι σχετικό με την υπόθεση και το cast, αλλά μαθαίνουμε ότι την έχει αναλάβει ο Derek Kolstad, δημιουργός των ταινιών John Wick.