Η Google φέρνει την τεχνολογία AMP στο Gmail για ακόμη πιο διαδραστικά emails

Το Gmail Developer Preview of AMP for Email δοκιμάζεται ήδη από τους developers ως εργαλείο για να επικοινωνούν μεταξύ τους, επειδή οι AMP ανανεώνονται δυναμικά και δεν απαιτείται refresh της σελίδας για να εμφανιστούν τα νέα μηνύματα. Με αυτό το framework θα καταστεί εφικτή η δυνατότητα αλληλεπίδρασης στα περιεχόμενα του email που λαμβάνει ο χρήστης, χωρίς να μεταφέρεται σε άλλη ιστοσελίδα.

