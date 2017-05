Android Go: Το βελτιστοποιημένο λειτουργικό σύστημα για συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων

Η Google θεωρεί το Android Go ως μέρος του Android O, καθώς μετά το λανσάρισμα το καλοκαίρι όλες οι συσκευές με 1GB RAM ή λιγότερο θα μπαίνουν αυτόματα στη ρύθμιση του Android Go. Επιπλέον, οι συνεργάτες developers θα έχουν στη διάθεση τους νέες οδηγίες για να τροποποιούν κατάλληλα τις εφαρμογές λαμβάνοντας υπόψιν και τις περιορισμένες δυνατότητες των συσκευών ή των δικτύων.

Η πρώτη απόπειρα της Google να φέρει το λειτουργικό σύστημα Android σε συσκευές πολύ χαμηλών δυνατοτήτων (βλ. Android One) δεν πήγε όπως τα περίμενε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν παράτησε το όραμα της. Η εταιρεία ανακοίνωσε χτες το Android Go, ονομασία εμπνευσμένη από το YouTube Go, το οποίο θα αποτελεί μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος ειδικά σχεδιασμένη για entry-level συσκευές με περιορισμένες δυνατότητες hardware (512MB RAM), δικτύωσης και μικρά πακέτα κατανάλωσης δεδομένων.

