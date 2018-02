Android P: Θα δώσει στους παρόχους τηλεπικοινωνιών τη δυνατότητα να ελέγχουν τις μπάρες που δείχνουν την ισχύ του σήματος

Με το Android P, η Google σκέφτεται να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους τηλεπικοινωνιών να καθορίσουν αυτοί τις μπάρες που αφορούν την ισχύ του σήματος, στο αντίστοιχο εικονίδιο που βλέπουμε επάνω στις συσκευές μας. Για την ώρα, οι μπάρες που υποδεικνύουν πόσο ισχυρό σήμα έχουμε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία υπολογίζονται από το hardware της συσκευής με βάση τον αριθμό των dBm (decibel per milliwatt) που μπορείτε να δείτε από τις ρυθμίσεις (Settings -> About Phone -> Status -> Network-> Signal Strength).

