Οι οθόνες gaming της AOC στη CeBIT 2017

Η U3277PWQU διαθέτει 4K UHD ανάλυση 3840 x 2160 pixels και προσφέρει εξαιρετικά ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων. Με 31,5″ AMVA panel σε αναλογία απεικόνισης 16:9 με πάνω από 1 δις χρώματα, η οθόνη καλύπτει χρωματική γκάμα 100% sRGB and 95% NTSC. Εξοπλισμένη με ποικιλία εργονομικών χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την προσαρμογή του ύψους, της κλίσης και της περιστροφής της και με την τεχνολογία Flicker-Free που προλαμβάνει την κούραση των ματιών, η συγκεκριμένη οθόνη είναι κατάλληλη για πολλές ώρες εργασίας. Επίσης η μεγάλη U3277PWQU διαθέτει τις λειτουργίες PiP and PbP που επιτρέπουν τη σύνδεση πολλαπλών πηγών. Επιπλέον είναι ιδανική για τους επαγγελματίες χρήστες χάρη στα χαρακτηριστικά που διαθέτει, όπως τις ευρείες γωνίες θέασης, την ομοιομορφία της χρωματικής γκάμας και την ποικιλία πηγών εισόδου. Με μικρό χρόνο απόκρισης 4 ms, αποτελεί ελκυστική επιλογή και για την απόλαυση ψυχαγωγικού περιεχομένου ανάλυσης 4Κ.

