H AOC παρουσιάζει τα οφέλη του Gaming

Τα First Person Shooter (FPS) games και τα Shoot ‘em up games συχνά απαιτούν από τους παίκτες να αλλάζουν γρήγορα εστίαση σε διαφορετικά σημεία της οθόνης. Όσο το κάνουν αυτό, οι χρήστες θα προσπαθήσουν παράλληλα να κρατήσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος μαθαίνει να μοιράζει την προσοχή του και να βελτιώνει την επεξεργασία των εισερχόμενων οπτικών πληροφοριών. Δεδομένου ότι οι παίκτες δεν έχουν πολύ χρόνο για να λάβουν αποφάσεις, οι χρόνοι πρόβλεψης και αντίδρασης βελτιώνονται. Ορισμένες μελέτες μάλιστα, δείχνουν ότι κάποιοι gamers είναι το ίδιο γρήγοροι όσο οι πραγματικοί πιλότοι μαχητικών.

