Είναι η Energous η μυστική συνεργάτιδα της Apple στον τομέα της ασύρματης φόρτισης; [Video]

H Energous, η εταιρεία που φέρεται να έκανε πραγματικότητα την πραγματική ασύρματη φόρτιση με την πατενταρισμένη τεχνολογία WattUp, λέγεται πως αποτελεί τη μυστική συνεργάτιδα της Apple στον τομέα της ασύρματης φόρτισης.

Οι φήμες πλέον “δίνουν και παίρνουν” καθώς η Energous ανακοίνωσε πως θα καθυστερήσει την κυκλοφορία των πατενταρισμένων ασύρματων φορτιστών της – οι οποίοι είναι ικανοί να φορτίσουν συσκευές από μεγάλη απόσταση (έως 4.5 μέτρα) – για το τέλος του 2017, 2 ολόκληρα χρόνια μετά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα και την αρχική παρουσίαση της τεχνολογίας στην έκθεση CES 2015.

Ο λόγος;

Αμέσως μετά το τέλος της έκθεσης CES 2015, ακολούθησε η σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, ο οποίος θα κάνει αποκλειστική χρήση της πατενταρισμένης τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης μεγάλων αποστάσεων. Έπειτα από τη σύναψη της συνεργασίας, η Energous εστίασε στην μείωση του μεγέθους του απαιτούμενου hardware.

Ποιος είναι λοιπόν ο συνεργάτης του οποίου το όνομα κρατείται επτασφράγιστο μυστικό; Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Steve Rizzone, CEO της Energous:

“…one of the largest consumer electronic companies in the world. I cannot tell you who it is, but I can virtual guarantee that you have products from this company on your person, sitting on your desk, or at home.”