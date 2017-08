Assassin’s Creed: Origins, δείτε το εντυπωσιακό action cinematic trailer ενόψει Gamescom 2017

Το Assassin’s Creed: Origins θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου για Windows PC, Xbox One και PS4, ενώ θα δούμε και έκδοση 4K Ultra HD για το επερχόμενο Xbox One X.

