New Glenn: Ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος του Jeff Bezos (Amazon) για το ταξίδι στο Διάστημα [Video]

Με αφορμή την επικείμενη πρώτη εκτόξευση του πυραύλου New Glenn, η Blue Origin δημοσίευσε ένα νέο video για να παρουσιάσει τον τρόπο εκτόξευσης και επαναπροσγείωσης του προωθητικού πυραύλου, μια διαδικασία που θυμίζει έντονα αυτήν του Falcon 9. Παρόλα αυτά, ο πύραυλος New Gleen είναι σημαντικά ισχυρότερος με αποτέλεσμα θεωρητικά να έχει τη δυνατότητα αποστολής διαστημικού σκάφους μέχρι τη Σελήνη.

