Σπάζοντας τη φούσκα του bitcoin: Οι spammers εξαργυρώνουν την ευφορία της τεχνολογίας blockchain

Στις επιχειρήσεις συνιστάται να χρησιμοποιούν λύσεις ασφάλειας με αποκλειστική λειτουργικότητα που στοχεύει στην ανίχνευση και την παρεμπόδιση phishing επιθέσεων, κακόβουλων συνημμένων και spam μηνυμάτων. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να προστατευθούν με τις λύσεις Kaspersky Small Office Security και Kaspersky Endpoint Security Cloud , ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την cloud-assisted anti-spam σάρωση όλων των μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, με την εφαρμογή Kaspersky Security for Mail Server που περιλαμβάνεται στη λύση Kaspersky Total Security for Business.

Για αρκετούς μήνες, οι αποστολείς spam αλληλογραφίας παρουσιάζουν αυξημένη ευρηματικότητα, με τις δραστηριότητές τους να αποδεικνύουν ότι παρακολουθούν τις τελευταίες τάσεις και τις παγκόσμιες εξελίξεις στα cryptocurrencies. Με βάση την τεχνολογία blockchain, τα cryptocurrencie έχουν γίνει ένας ελκυστικός στόχος για τους ψηφιακούς εγκληματίες, οι οποίοι έχουν στοχεύσει με επιτυχία και επιθετικά τα θύματά τους μέσω της «διαδικτυακής εξόρυξης» (web-mining). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, οι ερευνητές της Kaspersky Lab έχουν επίσης εντοπίσει αύξηση των δραστηριοτήτων spam που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση. Σύμφωνα με την αναφορά “Spam and phishing in Q3 2017”, οι εγκληματίες έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά επιτυχημένα κόλπα για να ξεγελάσουν τους χρήστες και να κλέψουν τα χρήματά τους.

Ενώ οι κάτοχοι cryptocurrency αναζητούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και τρόπους για να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους και οι λάτρεις ψάχνουν να μάθουν περισσότερα για τα οφέλη της μετάβασης σε συναλλαγές χωρίς μετρητά, οι κακόβουλοι χρήστες αναζητούν επίσης τρόπους αξιοποίησης της δημοτικότητας του φαινομένου blockchain. Πολλαπλοί μηχανισμοί απάτης με θέμα την τεχνολογία blockchain που εκμεταλλεύονται τη δημοσιότητα γύρω από την τεχνολογία αυτή έχουν εντοπιστεί πρόσφατα ελεύθεροι στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την έκθεση της Kaspersky Lab “Spam and phishing in Q3 2017”.

