Εξαιρετικά τα νέα από την Activision για τους φίλους της σειράς Call of Duty , καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της σειράς στις μυστικές αποστολές μετά από τρία χρόνια! Το Call of Duty: Black Ops 4 θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 17 Μαΐου, αλλά ήδη έγινε γνωστό ότι θα κυκλοφορήσει στις 12 Οκτωβρίου 2018 για PS4, Xbox One και Windows PC.

