Call of Duty: Infinite Warfare, δείτε το νέο story trailer για το campaign mode [Video]

Η Activision προετοιμάζει σιγά σιγά το έδαφος για την υποδοχή του Call of Duty: Infinite Warfare , το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου για Xbox One, PS4 και Windows PC μαζί με τη remastered έκδοση του Call of Duty 4: Modern Warfare, και γι’ αυτό δημοσίευσε ένα νέο story trailer για το campaign mode του παιχνιδιού.

This entry was posted in Gaming and tagged Call of Duty . Bookmark the permalink