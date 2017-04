Call of Duty: WWII, επιβεβαιώθηκε η επιστροφή στις ρίζες και αποκαλύπτεται στις 26 Απριλίου!

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και οι φίλοι της σειράς Call of Duty μπορούν να πανηγυρίσουν. Η Activision ανακοίνωσε μέσα από το Twitter ότι θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του Call of Duty: WWII στις 26 Απριλίου και επιτέλους αφήνει στην άκρη τα φουτουριστικά σενάρια επιστρέφοντας στο αγαπημένο θέμα της πλειοψηφίας των gamers.

