Call of Duty: WWII, όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις και πρώτο trailer! [Video]

Το campaign mode του Call of Duty: WWII ακολουθεί το 1ο τάγμα πεζικού των ΗΠΑ, αν και θα εμφανίζονται στην πορεία διάφοροι εξωτερικοί χαρακτήρες όπως μια Γαλλίδα ηγέτιδα της αντίστασης. Οι περισσότερες αποστολές θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ 1944 και 1945, αλλά θα υπάρχουν αναφορές σε προηγούμενα γεγονότα. Φυσικά, θα ζήσουμε ξανά τις σημαντικότερες στιγμές όπως την απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία και τις μάχες στα δάση του Βελγίου.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Call of Duty στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πλέον επίσημη, με την Activision να δημοσιεύει χτες το πρώτο video του παιχνιδιού και να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το νέο επεισόδιο, μαζί με την ημερομηνία κυκλοφορίας. Το Call of Duty: WWII αναπτύσσεται από τη Sledgehammer Games και θα είναι διαθέσιμο στις 3 Νοεμβρίου για Xbox One, PS4 και Windows PC, με τη beta έκδοση να έρχεται λίγο νωρίτερα αποκλειστικά στο PS4.

