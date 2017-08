Canon EOS M100: Η νέα compact mirrorless κάμερα της εταιρείας με αισθητήρα 24.2MP και WiFi [Video]

Η φωτογραφική μηχανή είναι διαθέσιμη σε μαύρο, λευκό και γκρι και μπορείτε να διαλέξετε μέσα από εννιά χρώματα καλυμμάτων για να φέρετε το look της φωτογραφικής μηχανής στα δικά σας γούστα. Είτε προτιμάτε ένα σικ μαύρο look, ή ένα πιο νεανικό τιρκουάζ, μπορείτε να εναλλάξετε τα καλύμματα για να δώσετε μια άλλη άποψη στην κάμερά σας. Βάλτε της το λουράκι και ρίξτε την στον ώμο ή γύρω από το λαιμό για άνεση και σιγουριά, ανεξάρτητα αν φωτογραφίζετε εντός ή εκτός. Η σχεδίαση είναι στα δικά σας χέρια χάρη σε μια γκάμα από καλύμματα και λουράκια που μπορείτε να διαλέξετε.

This entry was posted in Cameras Photography . Bookmark the permalink