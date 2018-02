Καταγράψτε βίντεο επαγγελματικής ποιότητας με τη νέα κάμερα Canon LEGRIA HF G26

Με μια σειρά από πρωτοποριακές δυνατότητες, η LEGRIA HF G26 εξασφαλίζει υψηλής ακρίβειας και ποιότητας λήψεις στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο «έξυπνος» σταθεροποιητής εικόνας (Intelligent Image Stabilizer – IS) αντισταθμίζει την κίνηση της κάμερας σε 5 άξονες, δυνατότητα ζωτικής σημασίας για τη σταθερή μαγνητοσκόπηση ενώ, όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κίνηση, καταγράφει σταθερό και ομαλό βίντεο ακόμη και σε ακραίες τιμές ζουμ, χάρη στο δυναμικό σύστημα σταθεροποίησης (Powered IS) . Για την υποστήριξη ευκρίνειας επιπέδου Full HD, η LEGRIA HF G26 διαθέτει άμεση αυτόματη εστίαση, για την ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση της θέσης και απόστασης τους θέματος που βιντεοσκοπείται. Η λήψη πεντακάθαρου Full HD βίντεο δεν υπήρξε ποτέ ευκολότερη.

