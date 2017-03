CanSat: Ο πρώτος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Διαστημικής έρχεται τον Απρίλιο [Videos]

Η διοργάνωση του CanSat in Greece 2017 αποτελεί μία εθελοντική, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία φοιτητών, μελών του IEEE NTUA Student Branch. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι καλούνται να κατασκευάσουν ένα δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού. Στην τελική φάση του διαγωνισμού οι δορυφόροι των μαθητών εκτοξεύονται σε ύψος 1km και εκτελούν μία αποστολή που οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει. Οι αποστολές θα αξιολογηθούν και η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό CanSats in Europe του ESA.

Τον Απρίλιο του 2017 διοργανώνεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα από φοιτητές, ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός διαστημικής CanSat in Greece. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί την προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe, που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

