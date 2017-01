Cisco Spark: Το απλούστερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο για meetings [Video]

[Δ.Τ.]

Το Cisco Spark είναι μια app-centric cloud-based υπηρεσία που παρέχει μια ολοκληρωμένη σουίτα συνεργασίας. Μέσω του Cisco Spark οι ομάδες μπορούν να δημιουργούν, να πραγματοποιούν συναντήσεις, να στέλνουν μηνύματα, να πραγματοποιούν κλήσεις, να σχεδιάζουν σε whiteboard και να μοιράζονται αρχεία, ανεξάρτητα από το αν είναι μαζί ή σε διαφορετικούς χώρους.

Το Cisco Spark έχει ως κύριους άξονες την τεχνολογική καινοτομία, την ασφάλεια, την ευελιξία και την απλότητα. Μέσω των νέων υπηρεσιών, η Cisco παρέχει πολύτιμα εργαλεία collaboration για όλες τις εταιρείες (ανεξαρτήτου μεγέθους) που επιδιώκουν την βελτιστοποίηση της εσωτερικής τους επικοινωνίας και ταυτόχρονα σύγχρονους και ανταγωνιστικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με πελάτες και συνεργάτες.

Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν στην πράξη τις δυνατότητες του Cisco Spark, η Cisco προσφέρει μία free έκδοση του Cisco Spark application με τα βασικά χαρακτηριστικά. Αποκτήστε το Cisco Spark Free! https://www.ciscospark.com/downloads.htm

Cisco Spark Board: Ένα νέο all-in-one προϊόν για αίθουσες συνεδριάσεων

Ενώ σήμερα είμαστε περισσότερο συνδεδεμένοι από ποτέ άλλοτε, πολλές αίθουσες συνεδριάσεων έχουν ένα παλιό speakerphone (μεγάφωνο;). Ακόμα και όταν είναι εξοπλισμένες με την πιο καινούργια τεχνολογία, συχνά τα speakerphone δεν λειτουργούν, είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ή παθαίνουν βλάβες. Τα καλώδια και τα τηλεκοντρόλ πιάνουν χώρο στο τραπέζι. Δεν είναι περίεργο που οι συναντήσεις μοιάζουν με χάσιμο χρόνου – δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε πλήρως και να ολοκληρώσουμε τα πράγματα όταν χρησιμοποιούμε κακή τεχνολογία.

Δημιουργήσαμε το Cisco Spark Board για να βάλει τάξη στο «χάος» που επικρατεί στις αίθουσες συνεδριάσεων και να συνδέσουμε τους χώρους μιας επιχείρησης με τους εικονικούς χώρους όπου γίνεται τόση πολλή δουλειά. Το Cisco Spark Board είναι μια απίστευτη, all-in-one συσκευή, που παίρνει ενέργεια από το cloud. Σας προσφέρει:

1. Ασύρματη συσκευή παρουσίασης που λειτουργεί για όλους, παντού.

Συνδεθείτε με οποιοδήποτε Cisco Spark Board στον κόσμο- δικό σας ή όχι- και με ένα κλικ μπορείτε να μοιραστείτε το υλικό σας. Αυτό είναι πρωτοποριακό, δημιουργούμε ένα παγκόσμιο δίκτυο χώρων εργασίας, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε. Μετά από τη σύνδεση, το board σας αναγνωρίζει και σας χαιρετά. Δεν απαιτείται Bluetooth ή ειδική σύνδεση WiFi ή άλλου δικτύου. Μπορείτε να τα ελέγχετε όλα από PC , Mac, tablet ή κινητό τηλέφωνο. Αυτό που λειτουργεί είναι η κοινή χρήση της οθόνης. Το καταφέραμε μέσω της πλατφόρμας Cisco Spark σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία ultrasound wireless pairing. Τα τηλεχειριστήρια ανήκουν στο παρελθόν.

2. Διαδραστικός ψηφιακός πίνακας που ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί.

Στα whiteboards γεννιούνται μερικές από τις καλύτερες ιδέες. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους παραδοσιακούς πίνακες. Εκτός από το να κρατήσετε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, είναι δύσκολο να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε τη δουλειά σας. Και η φωτογραφία δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αν θέλετε να πάτε πίσω και να αλλάξετε κάτι αργότερα. ‘Έγιναν αρκετές απόπειρες στο παρελθόν να λύσουν τέτοια προβλήματα με ψηφιακά whiteboards. Αλλά η εμπειρία ήταν κακή και έτσι οι λύσεις αυτές δεν υιοθετήθηκαν.

Το Cisco Spark Board θέτει τον πήχη ψηλά. Εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενό σας είναι κοινόχρηστο, επεξεργάσιμο και ασφαλές.

Στα κορυφαία χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται:

Εργάζεστε εξ αποστάσεως; Κανένα πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να συνδεθεί σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και από ένα κινητό τηλέφωνο. Εφ ‘όσον όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την εφαρμογή Cisco Spark, όλοι μπορούν να συνδεθούν.

Αποθηκεύει αυτόματα τη δουλειά σας σε ένα χώρο όπου όλη η ομάδα μπορεί να συμμετέχει. Κάντε ένα διάλειμμα και συνεχίστε από εκεί που σταματήσατε.

Θέλετε να είναι όλοι σε μια βίντεο κλήση, ενώ χρησιμοποιείτε το whiteboard; Μπορείτε να το κάνετε

Χάρη στα συστήματα κρυπτογράφησης του Cisco Spark, κάθε κίνηση που κάνετε μένει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

3. Συσκευή τηλεδιάσκεψης με υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας

Πείτε αντίο στο παλιό speakerphone. Το Cisco Spark Board σας δίνει υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας σε μια ελκυστική τιμή. Η 4Κ camera δίνει μια ευρεία εικόνα του χώρου χωρίς να είναι ενοχλητική. Ο απίστευτος συνδυασμός μικροφώνων και η τεχνολογία VoiceTrack εξασφαλίζουν ότι το μήνυμά σας μεταδοθεί πεντακάθαρα στον παραλήπτη.

Παρουσιάζουμε το Cisco Spark Meetings

Ένας άλλος λόγος που πολλές φορές οι συναντήσεις καταλήγουν σε «εφιάλτη» είναι γιατί το να γίνει η δουλειά που προηγήθηκε από αυτήν και βγήκε από αυτήν, μπορεί να είναι μια πραγματική ταλαιπωρία. Οι άνθρωποι φτάνουν απροετοίμαστοι, δεν έχουν λάβει το ημερήσιο πρόγραμμα ή κανένας δεν έχει την τελευταία παρουσίαση.

Η συνεδρίαση είναι ένα μόνο στάδιο σε μια μεγαλύτερη σειρά αλληλεπιδράσεων. Χρειαζόμαστε μια σημαντική εμπειρία που υποστηρίζει όλη αυτή τη ροή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανακοινώνουμε το Cisco Spark Meetings. Προσθέτοντας κάποιες από τις δημοφιλείς δυνατότητες του Cisco WebEx στη συνεδρίαση, στην ουσία την επεκτείνει περιλαμβάνοντας τον χρόνο πριν και μετά – καθώς κατά τη διεξαγωγή της δημιουργεί ένα ριζικά νέο τρόπο συνεδρίασης. Όλο αυτό μπορεί να κατέστη δυνατό από τη στενή ενοποίηση του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών και του cloud. Και επειδή αυτό παραδίδεται από την πλατφόρμα της Spark Cisco, δίνει την ασφάλεια και την αξιοπιστία που οι επιχειρήσεις ζητούν.

Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν:

To Cisco Spark Meetings είναι το Cisco Spark Board της τσέπης σου. Μπορείτε να αλληλοεπιδράσετε στον πίνακα από κοινού– ακόμα κι αν κανένας δεν έχει το Cisco Spark Board. Ενσωματώσαμε το δικαίωμα σε όλες μας τις εφαρμογές Cisco Spark.

Προγραμμάτισε μία συνεδρίαση στην εφαρμογή και αυτόματα θα λάβεις ότι χρειάζεσαι για την προετοιμασία της. Δημιουργεί έναν ομαδικό χώρο ώστε να μπορείς να φτιάξεις το πρόγραμμα της συνάντησης, να εμπλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους σε αυτήν, να μοιραστείς περιεχόμενο και να συνομιλήσεις πριν και μετά. Οι πιθανότητες είναι μεγάλες ώστε η συνεδρίαση να είναι συντομότερη και καλύτερη. Στο τέλος μπορεί να μην χρειαστεί να συναντηθείς καθόλου.

Το έχουμε σχεδιάσει να είναι απίστευτα απλό – έτσι ώστε με ένα άγγιγμα η συνεδρίαση να ξεκινάει

Η ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί να συλλεχθεί και ν’ αποθηκευτεί εύκολα μέσα στον χώρο του Spark

Σχόλια μετά το πέρας της συνεδρίασης, συμπληρωματικές ενέργειες σημειώσεων ή άλλων υλικών που προέκυψαν από τη συνεδρίαση όλα σε έναν χώρο. Ό,τι χρειάζεται για τη συνέχεια της συνεργασίας σας σε έναν μόνο χώρο.

Έχουμε αλλάξει εντελώς τον τρόπο πλοήγησης στη εφαρμογή του Cisco Spark. Περιηγηθείτε τώρα στις νέες μας δραστηριότητες που είναι βασισμένες στην εμπειρία του χρήστη και διαπιστώστε πόσο πιο εύκολα από ποτέ μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Η ροή εργασίας βάση των δραστηριοτήτων θα είναι η ίδια σε όλες σας τις συσκευές: κομπιούτερ, κινητό, ταμπλέτα, Cisco Spark Board.

«Η φιλοσοφία μας είναι ότι η καλύτερη συνεδρίαση είναι αυτή που τελικά δεν χρειάστηκε», σημειώνει ο Rowan Trollope, SVP and GM of the IoT and Applications Group στη Cisco.

Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

Μπορείτε να έχετε την έκδοση των 55 ιντσών του Cisco Spark Board από τους συνεργάτες μας στο τέλος αυτού του μήνα στην προτεινόμενη τιμή των $4,990. Η μηνιαία συνδρομή θα έχει κόστος $199/μήνα. Η μηνιαία συνδρομή περιλαμβάνει την υπηρεσία cloud, γραμμή βοήθειας και αναβάθμιση λογισμικού. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε και μέσω του Cisco Spark Flex Plan. Θα έχουμε διαθέσιμη την έκδοση 77 ιντσών του Cisco Spark Board εντός του έτους.