COSMOTE: 5GB μόνο με €0,90 για όλα τα Σαββατοκύριακα και τις Δευτέρες μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα

Απαντώντας στις αυξημένες ανάγκες των πελατών της για περισσότερο και φθηνότερο mobile internet, η COSMOTE δημιούργησε τα πακέτα GIGA NOW, τα οποία εμπλουτίζει συστηματικά με ειδικές προσφορές και πολύ οικονομικά πακέτα. Το νέο πακέτο GIGA NOW WEEKEND+ επιτρέπει στους συνδρομητές COSMOTE να σερφάρουν ξέγνοιαστα από το κινητό τους, 3 ημέρες την εβδομάδα (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα), με λιγότερο από €1.

