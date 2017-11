COSMOTE Fiber: Το μεγαλύτερο δικτύων οπτικών ινών είναι εδώ [Video]

Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber to the Home).

This entry was posted in Cosmote Network . Bookmark the permalink