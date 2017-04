Οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι αναπτύσσει ο Όμιλος ΟΤΕ [Video]

Το Fiber to the Home αποτελεί στρατηγικό στόχο και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος έχει εντείνει το κατασκευαστικό του πλάνο φέρνοντας τις οπτικές ίνες στις γειτονιές, για τη διάθεση πολύ υψηλών ταχυτήτων σταθερού internet με VDSL και VDSL Vectoring.

Νέο δίκτυο αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber to the Home – FTTH) ανέπτυξε πιλοτικά ο Όμιλος ΟΤΕ στο Δήμο Αθηναίων. Παρέχοντας ταχύτητες Internet έως 1 Gbps, ο Όμιλος ΟΤΕ ανοίγει τον δρόμο για την Κοινωνία του Gigabit.

