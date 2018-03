COSMOTE HACKATHON: Η COSMOTE αναζητά τις καινοτόμες ιδέες που θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο [Video]

Με κεντρικό μήνυμα «Innovating for a better world», το COSMOTE HACKATHON απευθύνεται σε ανθρώπους που ειδικεύονται σε θέματα προγραμματισμού, design, επικοινωνίας, και επιχειρηματικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή σε ομάδες 2-5 ατόμων. Αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες, καλούνται να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη, φιλική προς το χρήστη, τεχνολογική λύση-πρότυπο που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα στη νέα ψηφιακή εποχή.

