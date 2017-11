COSMOTE TV MULTIROOM: Για να βλέπεις διαφορετικά κανάλια σε διαφορετικές τηλεοράσεις του σπιτιού!

Μέσω της hybrid τεχνολογίας, οι συνδρομητές της υπηρεσίας COSMOTE TV MULTIROOM θα μπορούν να παρακολουθούν -ταυτόχρονα- σε περισσότερες από μία τηλεοράσεις τα κανάλια της COSMOTE TV και παράλληλα θα έχουν πρόσβαση στις διαδραστικές υπηρεσίες COSMOTE REPLAY TV (για ετεροχρονισμένη παρακολούθηση προγραμμάτων), COSMOTE CINEMA ON DEMAND (για την ενοικίαση ταινιών αμέσως μετά την προβολή τους στους κινηματογράφους), COSMOTE TV PLUS (δωρεάν πρόσβαση σε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ από τα κανάλια COSMOTE CINEMA & HISTORY). Ακόμη, θα έχουν δυνατότητα να κάνουν εγγραφές σε όλους τους αποκωδικοποιητές τους.

