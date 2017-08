COSMOTE WiFi Calling: Σήμα και στα πιο δύσκολα σημεία

Το COSMOTE WiFi Calling, μια αποκλειστική υπηρεσία της COSMOTE, ενσωματώνει τις τεχνολογίες Voice over WiFi και Voice over LTE και μαζί όλα τα οφέλη της IP τηλεφωνίας μέσω κινητού δικτύου, που πρώτη παρουσίασε η COSMOTE στην Ελλάδα. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν, μεταξύ άλλων, ταχύτερη επικοινωνία, καλύτερη ποιότητα ήχου και μείωση κατανάλωσης ενέργειας της μπαταρίας.

