Τι θα μας απασχολήσει από πλευράς κυβερνοασφάλειας το 2018;

Η επιτυχημένη συνεργασία της ESET με τη Microsoft, την Europol και το FBI οδήγησε στη σύλληψη των κυβερνοεγκληματιών που εμπλέκονταν στο botnet Gamarue. Στο κεφάλαιο της έκθεσης «Doing time for cybercrime: police and malware research join force», αποτυπώνεται η σημασία της συνεργασίας των εταιριών ασφάλειας και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και η συμβολή της στο να καταστεί το Διαδίκτυο ασφαλέστερο για όλους, εκτός από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Αύξηση των περιστατικών και των κινδύνων που απειλούν την κυβερνοασφάλεια αναμένει το 2018 η ESET , σύμφωνα με τις προβλέψεις της στη σχετική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα. Η έκθεση «Cybersecurity Trends 2018: The Cost of our Connected World», που έχουν επιμεληθεί οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας της ESET, παρουσιάζει θέματα που θα απασχολήσουν όλους μας κατά τη νέα χρονιά, δεδομένης της αύξησης στη συχνότητα αλλά και την πολυπλοκότητα των περιστατικών στον κυβερνοχώρο που σημειώθηκε το 2017.

