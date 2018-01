Dark Souls: Remastered, έρχεται τον Μάιο σε Windows PC, Xbox One, PS4 και Nintendo Switch [Video]

Εκτός από τα αναβαθμισμένα γραφικά, το Dark Souls: Remastered θα είναι playable σε ανάλυση 4K @ 60fps σε Xbox One, Windows PC και PS4 Pro, ενώ στο Nintendo Switch θα παίζεται στα 1080p @ 30fps όταν είναι συνδεδεμένο στη βάση του. Στο multiplayer mode θα μπορούν να συμμετέχουν έως 6 παίκτες (αντί για 1-4 της original έκδοσης) και θα συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο το Artorias of the Abyss DLC δωρεάν.

