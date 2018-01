Ραντεβού με έναν χάκερ: Χρήστες των πιο δημοφιλών εφαρμογών παγκοσμίως αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας

Τα dating apps γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση « Dangerous Liaisons: is everyone doing it online? », ένας στους τρεις χρήστες χρησιμοποιεί αυτήν την περίοδο μια υπηρεσία online dating. Όμως, με την αυξανόμενη δημοτικότητα αυτών των υπηρεσιών έρχεται κι ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας, δεδομένου ότι οι περισσότερες υπηρεσίες online dating απαιτούν από τους χρήστες να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, μια ομάδα ερευνητών της Kaspersky Lab αποφάσισε να εξετάσει πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά. Ανέλυσαν τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές online dating σε διάφορες περιοχές του κόσμου, αναζητώντας διάφορες ευπάθειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πραγματική ζωή των χρηστών και να αλλάξουν το status τους μετατρέποντάς τους από «daters» σε «θύματα».

