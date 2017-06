Days Gone: Το νέο open-world action adventure της Sony με μια δόση Sons of Anarchy [Video]

Οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός περιπλανώμενου κυνηγού κεφαλών (Deacon St. John) σε ένα post-apocalyptic περιβάλλον, όπου η φύση έχει αρχίσει να επιβάλλεται επάνω σε ό,τι απέμεινε από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Το παιχνίδι αφορά όλα τα συναισθήματα που δημιουργούνται σε έναν άνθρωπο που καλείται να επιβιώσει: απόγνωση, απώλεια, φιλία, τρέλα, προδοσία, μετάνοια και φυσικά να βρει έναν σοβαρό λόγο για να παραμείνει ζωντανός. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θυμίζει αρκετά το The Last of Us , αλλά αυτή τη φορά τα zombies μπορούν να τρέξουν…

