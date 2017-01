DiRT 4: Ανακοινώθηκε επίσημα και κυκλοφορεί τον Ιούνιο! [Video]

Το DiRT 4 θα φιλοξενήσει ένα σύστημα που αλλάζει το μέλλον των racing games, το οποίο ονομάζεται «Your Stage» – ένα πρωτοποριακό εργαλείο δημιουργίας διαδρομών για αγώνες που θα σας επιτρέψει να παράγετε έναν σχεδόν ανεξάντλητο αριθμό μοναδικών πιστών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Εσείς επιλέγετε την τοποθεσία και τις παραμέτρους της διαδρομής και στη συνέχεια το Your Stage κάνει τη σκληρή δουλειά για να δημιουργήσει μία μοναδική πίστα αγώνων που μπορείτε να δοκιμάσετε, να μοιραστείτε με τους φίλους σας και στη συνέχεια να τους προκαλέσετε να κάνουν καλύτερους χρόνους από εσάς. Το Your Stage επιτρέπει σε έμπειρους παίκτες να δημιουργήσουν μεγαλύτερες διαδρομές, με περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις, ενώ οι νεόφερτοι στο παιχνίδι έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πιο μικρές, εύκολες διαδρομές για να εξασκήσουν τις ικανότητές τους.

This entry was posted in Gaming . Bookmark the permalink