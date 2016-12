Double Dragon Trilogy: Επιστροφή του θρυλικού beat ’em up σε iOS/Android! [Video]

Τριαντάρηδες όλου του κόσμου ετοιμαστείτε για την αγορά της ημέρας σε App store και Google Play: Το Double Dragon, το θρυλικό beat ‘em up του 1987, είναι διαθέσιμο σε ένα 3-σε-1 πακέτο που περιλαμβάνει και τους τρεις τίτλους της σειράς: Double Dragon, Double Dragon 2: The Revenge και Double Dragon 3: The Rosetta Stone!

