Earthworms: Οι απλές συνταγές είναι πάντα στη μόδα! [Review]

Κανένα παράπονο από τον τομέα του ήχου και του Soundtrack, με τη μουσική να είναι προσεγμένη και σε σωστούς ρυθμούς όπου χρειάζεται. Θυμόμαστε πως η All Those Moments δεν είναι η τεράστια εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών, αλλά μία indy προσπάθεια του χώρου.

Είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε αρκετές ευχάριστες ώρες με το Earthworms , την τελευταία δημιουργία της Πολωνικής εταιρείας All These Moments. Πρόκειται για ένα καλοσχεδιασμένο adventure που ακολουθεί την παλιά point-and-click συνταγή όπου απλά κατευθύνουμε τον ήρωα και τις ενέργειές του με αριστερό κλικ. Eίναι ότι πιο απλό στο χειρισμό του, σπάνια θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε έστω και το δεξί κλικ του ποντικιού.

This entry was posted in Gaming . Bookmark the permalink