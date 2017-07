Elon Musk: Στόχος η αποικία 1 εκατ. ανθρώπων στον πλανήτη Άρη μέσα στα επόμενα 50-100 χρόνια

Αφότου γίνεται ο ανεφοδιασμός με καύσιμα, το ITS θα εκτοξευθεί από τη Γη την κατάλληλη χρονική περίοδο που θα επιλεγεί με βάση τις τροχιές της Γης και του Άρη. Σε πρώτη φάση, το ITS θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 100 άτομα και θα περιλαμβάνει εστιατόριο, κινηματογράφο και σεμινάρια για να περνά ευχάριστα η ώρα των επιβατών. Ο Musk πιστεύει ότι το ITS θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 1000 τέτοια ταξίδια μέσα στα επόμενα 50-100 χρόνια και γι’ αυτό έκανε την εκτίμηση του 1 εκατ. ανθρώπων της αποικίας.

This entry was posted in Science Technology and tagged Elon Musk . Bookmark the permalink