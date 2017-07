Elon Musk: Το πρώτο τούνελ για τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος θα είναι λειτουργικό μέσα στην εβδομάδα! [Videos]

Χρειάστηκε να περάσουν μόλις δύο εβδομάδες μετά την παρουσίαση του οράματος του Elon Musk για τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος για να δούμε τα πρώτα videos με τις δοκιμές της The Boring Company και τώρα μαθαίνουμε ότι η εταιρεία του είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το πρώτο τούνελ της στο Los Angeles, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της SpaceX.

Ο Musk συζήτησε την πιθανότητα υλοποίησης του project με τον δήμαρχο του Los Angeles, Eric Garcetti, και παρότι δεν έλαβε επίσημα έγκριση για μια τέτοια εφαρμογή, αυτό δεν τον εμπόδισε να προχωρήσει στην κατασκευή του τούνελ και του συστήματος μεταφοράς του οχήματος από την επιφάνεια στο υπόγειο δίκτυο. Όπως ανέφερε ο Musk, μέσα στην εβδομάδα θα είναι λειτουργικό και αυτό το σύστημα!

Συνήθως τέτοιου είδους οράματα μένουν στη σφαίρα της φαντασίας και του “τι καλά που θα ήταν αν γινόταν πραγματικότητα”, αλλά ο Musk έχει αποδείξει ότι δεν μιλά αν δεν είναι σίγουρος ότι αυτά που θα πει είναι υλοποιήσιμα (βλ. SpaceX). Γι’ αυτό περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και τους πρώτους καρπούς της Neuralink για διασύνδεση του ανθρώπινου εγκεφάλου με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Across the road and below the ground pic.twitter.com/E2DG8EzaXg

Just installed steel skeleton of the car/pod elevator. Should be operating next week. pic.twitter.com/DIZW7zuWaA

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2017