Το ψηφιακό κλειδί ορίζει τη συνδεσιμότητα των αυτοκινήτων στο μέλλον

[Δ.Τ.]

Η LYNK & CO πραγματοποίησε την πρώτη ζωντανή δοκιμή της δυνατότητας κοινής χρήσης (sharing) εντός οχήματος στη Σαγκάη στις 17 Απριλίου 2017

Τα ψηφιακά κλειδιά δημιουργούν νέα μοντέλα ιδιοκτησίας και συνεργασίας

Με την τεχνολογία cloud της Ericsson, η LYNK & CO υλοποιεί την κύρια υπόσχεση που συνδέεται με το εμπορικό της σήμα, καθιστώντας δυνατή την παροχή νέων υπηρεσιών μέσω συνδεσιμότητας

Η LYNK & CO, η οποία έγινε γνωστή για το «περισσότερο συνδεδεμένο αυτοκίνητο» στον κόσμο το οποίο παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2016, πραγματοποίησε μια συνεργασία με την Ericsson με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος στη συνδεσιμότητα των αυτοκινήτων. Χάρη στην υπηρεσία Cloud Διασυνδεδεμένων Οχημάτων της Ericsson και στην ηγεσία της εταιρείας στους τομείς του Cloud και του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things), η LYNK & CO πραγματοποίησε επίδειξη της πρώτης ενσωματωμένης λειτουργίας κοινής χρήσης διεθνώς.

Σύμφωνα με έρευνες, τα περισσότερα αυτοκίνητα παραμένουν εκτός χρήσης για περισσότερο από το 90% του χρόνου. Το ψηφιακό κλειδί της Ericsson και η πλατφόρμα κοινής χρήσης αυτοκινήτων της LYNK & CO παρέχουν πρόσβαση σε αυτοκίνητο LYNK & CO μέσω συσκευής τύπου smartphone, η οποία επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να δώσει σε τρίτον πρόσβαση στο αυτοκίνητό του από απόσταση. Μέσω της εφαρμογής LYNK & CO, ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου μπορεί να ελέγχει, να παρακολουθεί και να μοιράζεται το όχημά του από το smartphone του – ή απευθείας από το αυτοκίνητό του.

Το εμπορικό σήμα LYNK & CO παρουσιάστηκε στην αγορά τον Οκτώβριο του 2016 από την Κινεζική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων Geely, η οποία είναι επίσης ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος Volvo. Το LYNK & CO 01 είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο δημιουργήθηκε εξαρχής για την ψηφιακή εποχή.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί την καρδιά του εμπορικού σήματος LYNK & CO, του οποίου τα αυτοκίνητα προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα τεχνολογιών διασύνδεσης που έχουν στόχο να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Πλήθος εφαρμογών εμφανίζονται σε μια μεγάλη κεντρική οθόνη, σε διαρκή σύνδεση μέσω υπηρεσιών τηλεματικής επί του οχήματος (on-board) με το cloud της LYNK & CO, το οποίο υποστηρίζει η Ericsson. Αυτό ανοίγει τις πόρτες ενός οικοσυστήματος στο οποίο οι ευκαιρίες δημιουργίας δυνατοτήτων και υπηρεσιών είναι πρακτικά απεριόριστες.

Ο Alain Visser, Πρόεδρος της LYNK & CO, δήλωσε:

“Η συνδεσιμότητα είναι μέρος του DNA της LYNK & CO και αποτελεί τον πυρήνα της πρότασης της εταιρείας μας. Τα αυτοκίνητά μας κατασκευάζονται βάσει ορισμένων θεμελιωδών τεχνολογιών και η Ericsson είναι ο ευνόητος συνεργάτης μας για την ανάπτυξη του ψηφιακού μας αυτοκινήτου. Η λύση του ψηφιακού κλειδιού δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μιας καινοτόμου άσκησης δημιουργίας από κοινού· χάρτη στην τεχνολογία cloud μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια εντελώς νέα υπηρεσία και λειτουργικότητα.”

Η Charlotta Sund, επικεφαλής του τμήματος IoT της Ericsson, δήλωσε: