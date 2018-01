Η ESET δημοσιεύει οδηγό προστασίας από το spyware FinFisher

Τότε, προχώρησαν σε βαθύτερη εξέταση των δειγμάτων του FinFisher και κατάφεραν να προσπεράσουν όλα τα προστατευτικά στρώματα του. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή «συμβουλών» στον οδηγό «ESET’s guide to deobfuscating and devirtualizing FinFisher», ώστε να βοηθήσουν αναλυτές malware και ερευνητές ασφάλειας να κατανοήσουν καλύτερα τη μεθοδολογία του FinFisher.

