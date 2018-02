Πόσο δικαιολογημένες είναι οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε ένα Έξυπνο Σπίτι;

[Δ.Τ.]

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Mobile World Congress 2018, και της παρουσίασης της νέας της λύσης ESET Smart TV Security, η ESET έδωσε στη δημοσιότητα ένα καινούριο whitepaper με τον τίτλο «IoT and Privacy by Design in the Smart Home». Στο συγκεκριμένο whitepaper οι ειδικοί της ESET αξιολογούν πρόσφατες αναλύσεις, εξελίξεις και τάσεις σχετικά με το IoT και τις λύσεις Smart Home, εξετάζοντας συγκεκριμένα κατά πόσο είναι βάσιμες οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε ένα Έξυπνο Σπίτι.

Καθώς δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του τι αποτελεί «Έξυπνο Σπίτι», η ομάδα των ερευνητών της ESET εστίασε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης μόνο σε συσκευές IoT που απευθύνονται κυρίως στην καταναλωτική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκαν ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς συσκευές IoT με στόχο τη δημιουργία ενός «βασικού» έξυπνου σπιτιού, που απαρτίζεται από συνδεδεμένες συσκευές που πιθανά να συναντά κανείς σε ένα τυπικό νοικοκυριό.

Συνολικά, η ομάδα των ερευνητών της ESET εξέτασε έντεκα λύσεις από επτά κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων και μία λύση που δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική έκθεση, λόγω ανακάλυψης σημαντικών τρωτών σημείων, για τα οποία ενημερώθηκε σχετικά η κατασκευάστρια εταιρία. Μεταξύ των παραμέτρων που έθεσε η ερευνητική ομάδα για να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη διαφύλαξη ευαίσθητων δεδομένων, βρίσκονται οι πιθανές ευπάθειες που συνδέονται με τη συσκευή ή τον κατασκευαστή, το κατά πόσο ανακοινώνονται και επιδιορθώνονται, αν γίνονται ενημερώσεις του firmware ή αυτόματες ενημερώσεις, η πολιτική απορρήτου και άλλες.

Το whitepaper «IoT and Privacy by Design in the Smart Home» είναι διαθέσιμο για λήψη και ανάγνωση εδώ.