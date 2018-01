Τα χειρότερα password του 2017 – Πώς επιλέγουμε σωστούς κωδικούς πρόσβασης [Video]

Στις πρώτες 30 θέσεις της λίστας συγκαταλέγονται κωδικοί όπως 123456, password, 12345678, qwerty, football, iloveyou, admin, welcome, login, abc123, starwars, master, hello, 654321, harley κ.ά. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί πρόσβασης είναι πολύ απλοί και εύκολα μπορεί να τους μαντέψει ένας επίδοξος χάκερ. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνονται μαζί με άλλα δημοφιλή password στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν οι κυβερνοεγκληματίες για password-cracking.

This entry was posted in Internet Security and tagged ESET . Bookmark the permalink