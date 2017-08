Essential Phone: Στις 25 Αυγούστου θα έχουμε “First Look Event”

Οι καλές ειδήσεις για την Essential και το smartphone της συνεχίζονται, καθώς μετά την επιβεβαίωση των Amazon και Best Buy ότι θα στηρίξουν τις πωλήσεις και την αποκάλυψη του Andy Rubin ότι έχει ξεκινήσει η μαζική παραγωγή , η εταιρεία προχωρά στην διοργάνωση ενός νέου event στις 25 Αυγούστου με τίτλο “First Look Event”.

