Αποκαλυπτήρια για το edge-to-edge smartphone της Essential από τον Andy Rubin στις 30 Μαΐου

Η επιστροφή του Andy Rubin, δημιουργός του Android OS και πρώην επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος στη Google, μας έχει γίνει γνωστή από τον περασμένο Μάρτιο, όταν αποκαλύφθηκε μια πρώτη εικόνα του smartphone που ετοιμάζει η νεοσύστατη εταιρεία του με ονομασία Essential. Τώρα, όμως, μπορούμε να ετοιμαζόμαστε για την παρουσίαση της συσκευής που φιλοδοξεί να αποτελέσει μεγάλο ανταγωνιστή για τις Apple και Samsung.

Η Essential εγκαινίασε τον λογαριασμό της στο Twitter αναφέροντας ότι θα παρουσιάσει κάτι μεγάλο στις 30 Μαΐου και όπως ήταν αναμενόμενο, τα πονταρίσματα έπεσαν επάνω στο νέο smartphone. Μαζί του θα δούμε και το αξεσουάρ για την κάμερα, πιθανότατα με δυνατότητα περιστροφής για λήψεις 360° απ’ ό,τι βλέπουμε στο παρακάτω teaser:

Από παλαιότερες διαρροές έχουμε τις παρακάτω ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για το πρώτο smartphone της Essential

Hi, welcome to our Twitter page. We’re here to let you know something big is coming May 30th! Stay tuned…

