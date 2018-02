Ερευνητές εντοπίζουν για πρώτη φορά εξωπλανήτες πέρα από τα όρια του Γαλαξία μας

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 είχαν εντοπιστεί περισσότεροι από 3500 εξωπλανήτες έξω από το Ηλιακό Σύστημα μας, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια του Γαλαξία μας (Milky Way). Ο μεγάλος και σταθερά αυξανόμενος αριθμός οδήγησε τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι πλανήτες υπάρχουν παντού στο Σύμπαν, ωστόσο, μόλις πρόσφατα είχαμε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από ερευνητές του University of Oklahoma που εντόπισαν εξωπλανήτες έξω από τον Milky Way.

