Falcon Heavy: Ο πύραυλος που θα ταξιδέψει την Ανθρωπότητα στον πλανήτη Άρη θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά το Νοέμβριο

Κάθε μέρα και μια νέα είδηση από πλευράς Elon Musk. Αυτή τη φορά ο δισεκατομμυριούχος πολυπράγμονας οραματιστής μας αποκάλυψε την ημερομηνία εκτόξευσης του πρώτου πυραύλου Falcon Heavy στο Διάστημα, ο οποίος θεωρείται το κλειδί για να πραγματοποιηθεί το περίφημο ταξίδι στον πλανήτη Άρη.

Ο πύραυλος Falcon Heavy θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους που έχουν κατασκευαστεί ποτέ στην ιστορία χάριν στους τρεις προωθητικούς πυραύλους Falcon 9 που θεωρητικά θα του δώσουν τη δυνατότητα να κουβαλήσει 63.5 τόνους φορτίου έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Εξυπακούεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση ο στόχος θα είναι να μπορεί να επαναπροσεδαφιστεί κατά τμήματα για να μειωθεί δραματικά το κόστος αυτών των αποστολών. Ήδη η SpaceX αναφέρει ότι οι 2 από τους 3 προωθητικούς πυραύλους Falcon 9 του Falcon Heavy έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν.

Να σημειωθεί ότι το παρθενικό ταξίδι του Falcon Heavy ήταν να πραγματοποιηθεί το 2013, αλλά χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια για να φτάσουν τελικά στο σημείο να ορίσουν ημερομηνία εκτόξευσης και ο Elon Musk κρατά χαμηλά τη μπάλα λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει καν να διαφύγει από την ατμόσφαιρα της Γης.

Τον προσεχή Νοέμβριο (δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία και ώρα) θα γίνουμε μάρτυρες της πρώτης δοκιμής του Falcon Heavy με το βλέμμα φυσικά στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

