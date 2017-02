Fallout Shelter: Διαθέσιμο δωρεάν για Xbox One και Windows 10 [Video]

Η Bethesda έδωσε τη δυνατότητα να παίξει κανείς το Fallout Shelter σε Windows PC από τον περασμένο Ιούλιο, αλλά τώρα έχουμε το επίσημο λανσάρισμα του παιχνιδιού μέσα από το Windows Store της Microsoft τόσο για Windows 10, όσο και για κονσόλες Xbox One , με υποστήριξη της λειτουργίας Xbox Play Anywhere .

