Far Cry 5: Επίσημα αποκαλυπτήρια, κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου [Videos]

Η Ubisoft δημοσίευσε επίσημα πριν από λίγο το πρώτο trailer του Far Cry 5 και αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού, η οποία είναι η 27η Φεβρουαρίου 2018 για τα PS4, Xbox One και Windows PC. Για πρώτη φορά η ιστορία μεταφέρεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Montana, ενώ επίσης για πρώτη φορά οι gamers έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον δικό τους χαρακτήρα αρσενικό ή θηλυκό.

This entry was posted in Gaming Ubisoft and tagged Far Cry . Bookmark the permalink