Far Cry 5: Το πρώτο teaser trailer επιβεβαιώνει ότι η ιστορία πηγαίνει πλέον στις ΗΠΑ

Πριν από μερικές ημέρες είχαμε την επιβεβαίωση από την Ubisoft ότι θα κυκλοφορήσει νέα επεισόδια στις δημοφιλείς σειρές της, Assassin’s Creed και Far Cry , και τώρα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρώτο teaser trailer για το Far Cry 5, το οποίο θα αποκαλυφθεί με κάθε επισημότητα την Παρασκευή 26 Μαΐου.

