Ο Firefox browser θα σε ενημερώνει αν η ιστοσελίδα που επισκέφθηκες έχει δεχτεί κυβερνοεπίθεση

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός αναπτύσσει ένα νέο σύστημα ειδοποιήσεων που θα προειδοποιεί τον χρήστη αν η ιστοσελίδα έχει δεχθεί επίθεση στο παρελθόν. Τα δεδομένα θα έρχονται από το portal Have I Been Pwned?, το οποίο καταχωρεί όλες τις παρόμοιες επιθέσεις στον κατάλογο του και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγξουν αν συμπεριλαμβάνονται δικά τους δεδομένα σε κάποια από αυτές.

