Ερευνητές παρουσιάζουν τον πρώτο επεξεργαστή για κβαντικό υπόλογιστή βασισμένο στο πυρίτιο [Video]

Τη λύση έρχεται να δώσει, τώρα, το UNSW (University of New South Wales) προτείνοντας μια νέα μέθοδο που εμπλέκει τον βασιλιά των υπολογιστών, το πυρίτιο, για τον έλεγχο του spin και των λογικών πράξεων από δύο qubits. Με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων επάνω στο qubit, οι ερευνητές μπορούν να ελέγξουν το spin, δηλαδή την τιμή στον διαδικό κώδικα (0 ή 1), και με ηλεκτρόδια ανάμεσα σε δύο qubits μπορούν να πραγματοποιήσουν λογικές πράξεις-υπολογισμούς.

